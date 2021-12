Auriemma su Insigne: "ADL ha cambiato l'offerta e propone ingaggio ancor più basso"

Il Napoli avrebbe ulteriormente abbassato la sua offerta a Lorenzo Insigne per il rinnovo. Questa la notizia svelata da Raffaele Auriemma, dagli studi di Tele A, sul futuro del capitano azzurro: “Inizialmente l’offerta di De Laurentiis era stata di 3,5 milioni per un quadriennale, mentre secondo ciò che mi dicono la nuova proposta fatta a Insigne sia per un ingaggio da 3 milioni per le prossime quattro stagioni”.