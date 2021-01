Auriemma su Milik: "Molto vanitoso, ha già scelto la Juventus per giocare con Ronaldo"

Nel corso di Si gonfia la rete, il giornalista Raffaele Auriemma è stato interrogato sulla situazione di Arek Milik: "La questione tecnica ormai è superata. Le problematiche sono insormontabili. Milik dopo il secondo infortunio ha ricevuto la proposta di rinnovo del Napoli che credeva in lui e lui ha detto non se ne parla. Quindi cosa dovrebbe fare il Napoli? Lui non vuole giocare. Ha scelto la Juventus, lui vuole giocare con Cristiano Ronaldo ed ha deciso già da parecchio tempo. Lui è uno molto vanitoso, può essere anche un pregio per un giocatore, ma ha deciso così".