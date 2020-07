Auriemma su Politano: "Ci sono scienziati che l'hanno giudicato senza conoscere la sua storia"

Attraverrso il suo profiloo Facebook, il giornalista di Radio Marte e Tuttosport Raffaele Auriemma ha parlato di Matteo Politano, già finito nel mirino delle critiche nelle scorse settimane: "Napoli-Udinese 2-1 ed ora vi prego, parlatemi ancora un po’ di Politano. Però fatelo sempre a modo vostro, quello degli scienziati che giudicano i calciatori senza conoscere la loro storia tecnica e guardando al massimo gli hilite delle partite. Vi prego, fateci sentire ancora il “parere degli esperti”, quelli che “è stato un acquisto sbagliato”, “se Politano era forte, l’Inter non lo avrebbe venduto” ecc. Grazie di cuore, senza di voi non sapremmo chi prendere in giro!".