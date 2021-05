Auriemma sulla Juve: "Ha fatto doping amministrativo con 400mln di rosso per Ronaldo!"

Sui propri canali social il giornalista Raffaele Auriemma ha dichiarato, parlando della Juve: "Spero che prima o poi qualche entità o qualche tribunale stabilisca che se un club fa 400 milioni di rosso in bilancio per comprare Cristiano Ronaldo 56 milioni all'anno, fa un doping amministrativo e quindi falso il campionato. Perché il Napoli e l'Atalanta si ritrovano nel loro target, non sforano mai, a volte hanno un + in bilancio? Perché fanno il calcio così come si dovrebbe. E' comodo fare i debiti comprando Messi o Ronaldo. Ma così siamo bravi tutti. Bisogna essere bravi con le proprie disponibilità".