Avellino, Perinetti: "L'agente di Buongiorno è un volpone. Alla fine sceglie il giocatore"

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – II Tempo’ in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il direttore sportivo dell’Avellino Giorgio Perinetti: “Conte è l’uomo ideale per riportare il Napoli alla dimensione che ha sempre avuto negli ultimi anni, una dimensione di vertice. Conte è in grado di ricostruire tutto: spirito, morale, fisico, tattica, identità. Poi è ovvio che l’allenatore ha bisogno di giocatori funzionali alla sua idea di calcio ma credo che la società voglia accontentarlo, quindi rivedremo un Napoli protagonista”.

Su Buongiorno e le parole dell’agente: “Le azioni di disturbo nel calciomercato sono quotidiane. L’agente Riso è un volpone, è uno degli agenti più affermati del nostro calcio. Non so cosa voglia fare Buongiorno, alla fine sceglie sempre il giocatore quando ci sono due possibilità. Credo che il Napoli abbia messo sul piatto un’offerta importante ed è realizzabile immediatamente, l’Inter invece avrebbe bisogno di un po’ di tempo per trasformare le intenzioni in realtà. Aggiungo che a Napoli attualmente c’è grande entusiasmo e Buongiorno rappresenterebbe il volto della ricostruzione della difesa azzurra, mentre all’Inter ci sono già i titolari”.

Su Di Lorenzo: “Se ogni contratto che facciamo viene discusso il giorno dopo… quello di Di Lorenzo non è un rinnovo di un anno ma di quattro anni! Quindi una scelta precisa di legarsi al Napoli per il resto della carriera come capitano e come simbolo. Se poi invece si firmano i contratti e il giorno dopo non serve più… io non voglio fare quello che dà sentenze, esprimo opinioni da addetto ai lavori. Non capisco quali possano essere i motivi così gravi per rompere un rapporto che è stato scelto da ambo le parti di proseguire con un contratto lungo per un giocatore tra l’altro non più giovanissimo. Se non ci difende neanche un contratto di 4 anni non so più cosa bisogna fare!”.

Su Sgarbi: “Sgarbi è stato acquistato dal Napoli da ragazzo, è stato mandato al Legnago, al Renate e alla Pro Sesto. Tre squadre sinceramente anonime in cui non ha fatto nulla di particolare né si è evidenziato. Io ho avuto modo di vederlo alla Pro Sesto e sono stato attirato dalle qualità del calciatore seppur non segnasse e non giocasse molto. È venuto ad Avellino, ha fatto 7 gol e 16 assist ed è stato il miglior giocatore del girone: ho fatto un favore al Napoli, oltre che all’Avellino! Abbiamo rilanciato un ragazzo che era scantonato nell’anonimato”.