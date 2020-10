Avv. Chiacchio: "Punto di penalizzazione per il Napoli? Al Parma e Faggiano solo un'ammenda"

L'avvocato Eduardo Chiacchio ha parlato del caso Juventus-Napoli ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "La decicione sub iudice è quello che avevo già preannunciato, infatti non è affatto scontato lo 0-3 a tavolino per il Napoli. I legali del club hanno depositato un proprio atto davanti al giudice sportivo, si attenderanno poi le controdeduzioni della Juventus e dopo il giudice deciderà.

Punto di penalizzazione? E' tutt’altra cosa, solo se fosse stato violato il protocollo potrebbe essere sanzionato. Si può tranquillamente erogare una sanzione con ammende come nel caso Parma, dove è stato multato sia il ds Faggiano che la società.

Palermo-Potenza rinviata? Il presidente della Lega Pro ha dato la sua motivazione adducendola al trasporto, ma credo che sia stata una prudenza di Ghirelli".