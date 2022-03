Avv. Gagliotti: "Basta offese a Napoli, querelerò consigliere Pavia! Andrà tutto in beneficenza"

Patrizio Gagliotti, avvocato napoletano, è intervenuto per parlare del post del consigliere di Pavia nel corso di 'Radio Goal'

Patrizio Gagliotti, avvocato napoletano, è intervenuto per parlare del post del consigliere di Pavia nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Depositerò un esposto querela, con l'ausilio di chi fa questo lavoro. Io sono un civilista, quindi ho bisogno di colleghi. Stavolta non consentirò che si offenda la mia città, i miei concittadini che sono, come me, stufi di sentirsi trattare in questo modo. Tra l'altro proprio in questi giorni è venuto fuori quell'articolo di El Pais, in cui si diceva che tutte le altre squadre odiano il Napoli. Faremo fare ironia a lui, lo inviteremo di nuovo in città ma stavolta in tribunale. Tutto sarà devoluto in beneficenza".