Avv. La Marca: “Kim? Vi dico cosa mi ha detto un ex giocatore asiatico”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La Marca, avvocato ed esperto in diritto sportivo: “Kim Min Jae sono proprio curioso di vederlo in Italia, parlando con un ex calciatore asiatico mi ha riferito che si tratta di un ottimo difensore. Nonostante sia un gigante, è rapido nei movimenti e possiede inoltre anche una discreta tecnica di base. È chiaro che giocare in Italia il coefficiente di difficoltà aumenta ma se lo scouting azzurro, uno dei migliori in circolazione, l’osserva con attenzione da mesi e lo stesso Spalletti abbia avuto parole importanti per lui vuole dire che questo calciatore può rivelarsi un tassello fondamentale del Napoli del presente e del futuro”.