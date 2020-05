Avv. Marrucco: "Jovic per l'attacco, è seguito da Ramadani che ha già 3 giocatori nel Napoli"

L'avvocato Fulvio Marrucco è intervenuto a Super Sport su Canale 21 per commentare il post Milik: "Io punterei su Jovic, è un giocatore che in Germania ha fatto un campionato incredibile, al Real Madrid non si è ambientato. Potenzialmente è fortissimo ed è assistito dal gruppo di Ramadani che ha grandissimi rapporti nel Napoli essendo l'agente di Demme, Koulibaly, Maksimovic ed era anche l'agente di Rog. Ripeto, per me Jovic sarebbe l'ideale e in Italia potrebbe fare molto bene".