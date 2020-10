Avv. Marrucco: "Napoli se la caverà con un'ammenda. Caso multe? ADL ci rinuncia, rischia solo Milik"

A “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Fulvio Marrucco, avvocato e agente di calciatori. Il primo pensiero è stato per il mercato del Napoli. “Da tifoso sono molto contento del lavoro svolto dai dirigenti del Napoli – ha detto Marrucco a Radio Crc – la squadra è stata rinforzata in tutti i reparti. Non vedo ruoli scoperti. Penso che il mancato arrivo di un altro esterno sinistro possa far intendere l’imminente recupero di Ghoulam. Magari è la volta buona che lo rivedremo in campo”.

Sulle possibilità che il Napoli possa lottare per lo scudetto, Marrucco ha spostato i riflettori su due aspetti in particolare. “Se Osimhen sarà in grado di realizzare tra i 15 e i 20 in campionato, allora il Napoli potrà dare fastidio alle prime della classe – ha dichiarato Marrucco a Radio Crc – inoltre spero che Gattuso, un allenatore che finora ha fatto molto bene, continui a migliorare. Le 5 sostituzioni rappresentano un’arma potente. Dal 60esimo al 90esimo si gioca un’altra partita. Nel caso Gattuso migliorasse nei cambi e nella lettura delle gare, allora il Napoli diventerebbe devastante”.

Nelle sostituzioni, però, non verrà compreso Milik. “Milik non ha saputo gestire la sua situazione – ha affermato Marrucco a Radio Crc – ha perso tempo nella trattativa con la Roma, perché non voleva rinunciare a due mensilità arretrate. Allan l’ha fatto e adesso è protagonista con la maglia dell’Everton. Milik rischia di restare in tribuna per tutta la stagione in un’annata chiave in vista degli Europei”. Marrucco cura gli interessi di alcuni azzurri nel ricorso al Collegio Arbitrale dopo l’ammutinamento del 5 novembre scorso. La questione è in sospeso, ma non se ne sta parlando più. Secondo Marrucco “Ci sono stati segnali distensivi da parte di De Laurentiis. Credo che la questione multe non venga più ripresa. Rischiano soltanto in pochi.Uno di questi è Milik, il quale potrebbe essere citato dal Napoli per i danni di immagine arrecati al club nel post Napoli-Salisburgo”.

Sull’attesa della decisione del giudice sportivo dopo la mancata disputa di Juve-Napoli, Marrucco si è detto sicuro che “la questione andrà ancora avanti. Non sarà il giudice sportivo a mettere la parola fine sul caso. Qualora al Napoli venisse inflitta la sconfitta a tavolino, ci sarebbe tutto il tempo per ribaltare il giudizio e ottenere il recupero della gara. Alle fine credo che il Napoli se la possa cavare con un’ammenda per non aver rispettato la bolla dopo la positività di Zielinski”.