Avv. Pasqualin: "Gattuso poteva fare anche il ds, a fine carriera aveva un dubbio"

Claudio Pasqualin, procuratore e legale esperto di diritto sportivo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso poteva fare anche il direttore sportivo, tant'è che a fine carriera aveva anche il dubbio se farlo o fare l'allenatore. Parlando dell'eventualità post-calcio, c'era anche l'ipotesi direttore sportivo per Rino, uno che conosce tutti i giocatori e incide sempre. Petagna? E' andato ad abbracciare lui, pur essendo ai limiti della squadra. Rino sa fare il mestiere d'allenatore, non c'è dubbio".