Avv. Pasqualin su Milik: "Accordo col Marsiglia possibile"

Claudio Pasqualin, procuratore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli partendo dalle parole di Gattuso nel post-partita di Udinese-Napoli: “E’ stato un richiamo da parte di chi ha la responsabilità del gruppo. Credo che Gattuso abbia fatto il suo dovere comportandosi da responsabile del gruppo, magari qualcuno non può condividere ma ha agito bene. Secondo me le stesse cose che ha detto ai microfoni le aveva già dette nello spogliatoio, qualche rilievo alla squadra, se pur aveva vinto, andava fatto. Non ha citato nessuna radio in particolare, ha solo detto che a Napoli ci sono tante radio.

Zaccagni? Va benissimo un interesse del Napoli per il ragazzo, ma credo da qui a giugno le vie del mercato sono tante.

Milik? Ha buttato via 5 mesi della sua carriera, ora deve chiarirsi bene le idee. Se il Marsiglia offre davvero 10 milioni, lavorando un po’ sui bonus credo che l’accordo si possa trovare”.