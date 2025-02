Avv. Patrisso su Lautaro: "Fatta segnalazione a Chinè, allo Stadium installati nuovi microfoni"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’Avvocato Michele Patrisso: "Lo stadio della Juventus è il più moderno d’Italia. Nell’Allianz Stadium sono stati installati dei nuovi microfoni ad elevata sensibilità allo scopo di poter identificare con maggiore precisione la provenienza di cori e altre manifestazioni verbali. Se chiedete alla Juventus la registrazione, ce l'avrà sicuramente come in passato sono state captate delle conversazioni unidirezionalmente ai nostri riguardi avvalendosi di quella strumentazione. Il fatto che La Gazzetta dello Sport dica che Lautaro Martinez non verrà squalificato perché non c’è l’audio mi sembra una presa in giro.

Ieri abbiamo fatto una segnalazione poiché il Procuratore Chinè impugnò il 22 dicembre 2012 l’ammenda emanata dal Tribunale Federale a Buffon giustamente in base all'articolo 37. La Corte Federale d’Appello riformò l’ammenda e Buffon si prese la squalifica. Nella segnalazione abbiamo chiesto al Procuratore Chinè di agire in modo che ,così come in casi analoghi in passato ha agito giustamente, lo deve fare sempre.

Ci sono tutti gli elementi per dare la squalifica a Lautaro Martinez poiché il labiale è sufficiente come prova evidente. Dopo di che, il giocatore avrà il diritto di impugnare la squalifica. Se fossi il responsabile di una fondazione chiederei al Procuratore Chinè perché dopo aver avuto le prove audiovisive dell’episodio di Lautaro Martinez non ha provveduto a chiedere la squalifica al giudice sportivo. Mi metto nei panni dei tifosi juventini, sono sicuro che se fosse stato Vlahovic la storia sarebbe andata diversamente così come è successo a Lavezzi alcuni anni fa quando fu squalificato per l’episodio dello sputo. Noi vogliamo rimarcare tutte le volte che nei confronti della Juventus c’è sempre una giustizia sportiva implacabile che agisce sempre in maniera veloce, verso l’Inter c’è sempre un clima diverso".