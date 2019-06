Azzi: "A Torino fanno le macumbe perché non arrivi Sarri, non era meglio restare a Londra?"

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha parlato attraverso Twitter dell'ormai più che probabile approdo di Sarri sulla panchina della Juventus: "Sui social è #Sarriout. A Torino fanno ancora le macumbe perché non arrivi alla Juve, a Napoli stanno a lutto perché ci va. Caro Maurizio, come già ti scrissi (e non solo...) a Baku, ma non facevi meglio a restartene a Londra???".

