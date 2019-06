Azzi: "Ancelotti vuole alzare l'asticella per il presente, ecco perchè ha chiesto James..."

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, ha parlato attraverso Twitter del mercato in casa Napoli, soffermandosi sul caso James Rodriguez: "Lozano è giovane e forte: perfetto per i parametri di De Laurentiis. Ma James Rodriguez ha già la caratura del top player ed è per questo che Ancelotti l'ha voluto a ogni costo: per alzare subito l'asticella, pensando più al presente che al futuro del Napoli. Giusto così, per me".