Azzi: "Ciclo finito senza vincere, gruppo frustrato perché l'ha capito. Come i tifosi"

Con un messaggio su Twitter, il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, ha commentato quanto accaduto in questi ultimi giorni: "Finisce tra i veleni un ciclo che sul campo è stato invece da applausi, ma senza essere gratificato (come meritava) da una grande vittoria. I giocatori lo hanno capito e anche la loro frustrazione s'è trasformata in rabbia, uguale a quella dei tifosi che ora li contestano #Napoli".