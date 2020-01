Azzi: "Il 4-3-3 non funziona. C'è una soluzione ideale..."

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha detto la sua con un messaggio su Twitter su un possibile cambio modulo da parte del Napoli: "Il 4-3-3 non può funzionare, con un centravanti come Milik. Per me la soluzione ideale per limitare i danni adesso è il 3-5-2 e sarei molto curioso di vedere questo Napoli: Meret - Maksimovic, Manolas, Koulibaly - Di Lorenzo, Allan, Lobotka, Fabian, Zielinski - Milik, Mertens"