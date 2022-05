Azzi su parole ADL su Kou-Mertens: "Prima conveniva alzare stipendi, ora unica via d'uscita è direi ai tifosi che sono mercenari"

Interessante analisi social da parte del giornalista di Repubblica, Marco Azzi, che commenta così le parole di De Laurentiis

Interessante analisi social da parte del giornalista di Repubblica, Marco Azzi, che commenta così le parole di De Laurentiis sul futuro di Mertens e Koulibaly: "Alzare gli stipendi - in tempi di vacche grasse - conveniva anche ai presidenti, perché il rapporto tra ingaggio del giocatore e costo del suo cartellino era di 1 a 10. Pagare 6 milioni a Koulibaly, quindi, serviva pure a dargli una valutazione di mercato di almeno 60. Erano cifre spropositate e folli anche prima, ma funzionali per il business dei padroni del vapore. Poi è arrivata la crisi, il giocattolo si è rotto e adesso c'è una sola via di uscita, per i presidenti: dire ai tifosi che i giocatori sono dei mercenari. Per questo è riduttivo farne solo una questione di forma, perché dietro a certe dichiarazioni c'è una grave iniquità di sostanza".