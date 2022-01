Bacconi critico: "Elmas non mi piace. Mertens? Sta sempre a terra, troppe sceneggiate"

Nel corso de ‘Il Bello del calcio’, trasmissione in onda su Canale 8, è intervenuto il tattico Adriano Bacconi e si è espresso in modo critico su due giocatori del Napoli: "Elmas continua a non piacermi. Ha sempre la testa bassa, non mi convince negli inserimenti.

Mertens? Per come la vedo io fa troppe sceneggiate, sta sempre a terra. Anche in occasione del gol di Petagna contro la Sampdoria era caduto a terra. A volte potrebbe evitare certi comportamenti”.