Bacconi distrugge Meret: “In Italia ce ne sono almeno 10 migliori di lui"

Adriano Bacconi, match analyst, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ci sono 10 portieri in Serie A più forti di Meret. Sommer è più forte, Carnesecchi pure, Skorupski è uguale. Di Gregorio è più forte, anche Provedel, Svilar non è più forte, De Gea e Maignan sono molto più forti. Okoye diventerà più forte, Milinkovic Savic è superiore, Leali no, Montipò no, Caprile alla pari, Falcone superiore a Meret. Suzuki è inferiore a Meret, anche Vazquez, Radu invece è più forte di Meret. Turati è inferiore a Meret. Quando lavoravo all’Inter non mi piaceva nemmeno Handanovic.

Meret è abbastanza bravo nella copertura della porta, tra i pali, nelle parate. E’ migliorato il numero dei colpitori di testa nelle aree intasate, perciò è importante il timing nelle uscite e in questo Meret è deficitario. Ci sono due competenze in cui Meret è insufficiente, la prima è il giocare coi piedi allo stesso livello dei difensori. I difensori e i centrocampisti del Napoli non vanno mai da Meret nel giro palla, lo fanno solo come ultima chance. L’ultimo punto a sfavore di Meret è la capcità di guidare il reparto, di essere vivo nell’azione in tutti i suoi momenti. In questo Meret è un corpo estraneo alla squadra, non parla, è timido e va in up and down emotivi, non ha leadership. In passato ho fatto battaglie per Ospina che era meno talentuoso di Meret, ma che era più dentro la partita, più coinvolto dai compagni”.