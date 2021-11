Bacconi: “Il gioco del Napoli ha agevolato l’ostruzionismo del Verona. Il pareggio è giusto”

Nel corso de ‘Il Bello del calcio’, trasmissione in onda su Canale 8, è intervenuto il tattico Adriano Bacconi: “Come stato di forma il Verona in questo momento è al top e ha affrontato il Napoli nel peggiore momento. Nell’ultimo mese stiamo parlando di una squadra che ha un ruolino da scudetto. L’avversario era complicato però si conosce, si sa quali sono le sue caratteristiche. E’ chiaro che andavano trovate delle contro misure efficaci e il Napoli non le ha trovate né in fase offensiva che difensiva. Quando giochi con una squadra del genere c’è bisogno di trovare l’ampiezza e invece il Napoli, sia con i trequartisti che con i centrocampisti, andava nell’imbuto. Il Napoli facendo questo gioco ha agevolato l’ostruzionismo del Verona. Non è un caso che la velocità di palla è stata la peggiore di sempre. Le due coppie di esterni stavano tutte dentro al campo invece di garantire l’ampiezza. A mio avviso e per quanto visto il pareggio è giusto”.