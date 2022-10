Bacconi la pensa come Pioli: “Il Milan non meritava di perdere col Napoli, ha giocato meglio”

Adriano Bacconi, esperto di tattica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A

TuttoNapoli.net

Adriano Bacconi, esperto di tattica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A: “Scudetto? Il Milan ha due vantaggi rispetto al Napoli. Il primo è aver già vinto, quindi avere una grande autostima e coesione nello spogliatoio e con l’allenatore. Questa convinzione porta poi a superare momenti di difficoltà come la doppia sconfitta col Chelsea per poi riprendersi subito in campionato. Il secondo è avere una rosa molto grande e l’ha già dimostrato perché in molte partite ha giocato con le seconde linee ed è riuscito a fare la partita. Fra l’altro nello scontro diretto col Napoli il Milan non meritava di perdere e a mio avviso ha giocato meglio degli azzurri”.