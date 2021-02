Bacconi: "Società sta zitta perché i tecnici che vuole per l'anno prossimo stanno allenando"

Nel corso del Bello del calcio su Canale 21, il tattico Adriano Bacconi ha parlato del cambio in panchina: "Il Napoli non parla perché deve valutare il futuro. I tecnici emergenti allenano in questo momento, tipo De Zerbi, o ci sono i grandi nomi fermi, tipo Allegri, Spalletti, Benitez, ma col rischio di bruciarli subito. La soluzione migliore è tenere Gattuso, perciò la società non parla, non c'è di meglio".