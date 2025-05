Bagni: "A gennaio un azzurro voleva andarsene. Per fortuna è rimasto"

Salvatore Bagni, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Porompomperoperò, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte ha fatto un capolavoro. Il mercato di gennaio poteva essere decisivo anche in negativo. Raspadori voleva andare a giocare e rimanendo è stato determinante. Dopo il mancato arrivo del sostituto di Kvara si è ricompattata. Conte secondo me non credeva di arrivare a questo punto ma adesso ci crede.

A febbraio la squadra ha risentito della partenza del georgiano. Conte chiede molto alle ali, che però hanno segnato meno perché hanno lavorato tanto. McTominay ed Anguissa hanno tecnica e fisicità. Devono andare in area per realizzare gol. Juan Jesus era poco considerato si è fatto trovar pronto ed è stato positivissimo. Il vero pilastro è stato Rrhamani, la forza della squadra è essere uniti. I giocatori sono felici anche se giocano 10 minuti. Il mercato di gennaio ci ha salvato. Billing anche se gioca poco ci ha salvato. Quel suo gol contro l’Inter è stato determinante. Lo ripeterò a vita, il merito è di Conte".