Bagni: "Anguissa? Che acquisto! Sapevo dell'interesse da 4 mesi..."

L'ex centrocampista del Napoli, Salvatore Bagni, ha commentato a La Gazzetta dello Sport il colpo Anguissa: "Risponde perfettamente all’identikit del mediano che il club cercava e, cioè, un centrocampista forte fisicamente. A me è sempre piaciuto, che il Napoli avesse chiesto informazioni lo sapevo da 4-5 mesi fa. Certo che è un buon giocatore, altrimenti non credo che il Fulham avrebbe speso tanti soldi per lui qualche anno fa.

Posizione ideale? È un centrale e in quella posizione il Napoli ha già Demme e Lobotka, ma entrambi non possono assicurare la fisicità che garantisce Anguissa. Per me è stato un ottimo acquisto e ha l’esperienza necessaria per imporsi anche in Serie A".