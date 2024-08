Bagni approva Brescianini e Gilmour: “Diversi tra loro, ma entrambi mi convincono”

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli: “Forse si sperava di risolvere la situazione di Osimhen prima, ad oggi è impensabile poter ricevere 130 milioni per la sua clausola. Il Napoli dovrà abbassare le pretese, anche se il presidente è sempre stato molto bravo a far rispettare tutte le clausole”.

Su Lukaku: “Avendolo già avuto all’Inter, Lukaku non dovrebbe avere difficoltà nell’assimilare i movimenti del mister. Certo, ormai siamo a 18 giorni dall’inizio del campionato e sicuramente il tempo per inserirsi è poco”.

Su Brescianini e Gilmour: “Sono due profili che mi convincono, sono diversi tra loro. Penso che Gilmour debba essere il sostituto di Lobotka, è un giocatore dinamico e ha buoni fondamentali”.

Sulla difesa: “Sarebbe bello prendere Hermoso, è un giocatore molto importante. Credo che la trattativa non sia più probabile, ma se ci fosse stato il trio Rrahmani, Buongiorno, Hermoso sarebbe stato un muro difensivo e di sicurezza totale”.