Bagni: "Atalanta out, Napoli ancora in corsa, ma a gennaio s'è indebolito..."

vedi letture

L'ex centrocampista di Napoli e Inter Salvatore Bagni è intervenuto a Il Mattino commentando la lotta scudetto: "L’Atalanta è fuori: con sei punti di distacco credo possa dire addio ai sogni di gloria. Sono rimaste in due adesso per il tricolore: l'Inter e il Napoli. Nonostante il pari a Venezia gli azzurri sono ancora in corsa. Dobbiamo crederci e sono sicuro che il Napoli ci crede e non molli certo adesso".

Il Napoli ha pagato le assenze?

"Non saprei. Perché Raspadori è stato incisivo, Spinazzola ha fatto benissimo, Gilmour ha sostenuto spesso e volentieri il peso della mediana. Insomma tutti hanno risposto in maniera eccezionale e Conte ha trovato dei potenziali titolari dalla panchina. Il mercato? A gennaio il Napoli si è indebolito, c'è poco da fare. Forse alcuni obiettivi sono saltati inaspettatamente e sei rimasto spiazzato. Ma resta il fatto che ti sei indebolito. Kvara sta facendo benissimo a Parigi, il georgiano ha dei numeri che là davanti sarebbero stati importanti per il Napoli".