Bagni: "Barcellona migliorato tanto col mercato ed il gioco, ci faranno correre"

Nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ su Tele A, è intervenuto l’ex azzurro Salvatore Bagni: “Nelle ultime partite il Barcellona è migliorato tanto, non pensiamo di trovare la squadra di due mesi fa. Sono migliorati nel gioco, nell’equilibrio e soprattutto nella qualità dei giocatori. Hanno degli esterni che possono fare male e giocano senza punte, nonostante ne abbiano due fortissime come Aubemayang e Luuk De Jong. Xavi non li fa giocare titolari, ma gioca con Ferran Torres, Adama Traoré e Gavi. A centrocampo subiranno ma ti faranno correre tanto. Dietro è una squadra espertissima, tutti oltre i 30 anni, tranne Araujo che forse potrebbe non giocare. Avrà bisogno di tempo, ma è una squadra che verrà fuori”.