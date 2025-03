Bagni: "Bravo Conte, ha trovato nuovi titolari!". E poi fa i nomi

vedi letture

Salvatore Bagni, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli deve credere allo scudetto. L’Inter può sopperire ai tanti impegni per la rosa che ha. Il Napoli ha meno forza, ma ha tanto carattere ed ha sopperito con le idee ai diversi infortuni. Ha ritrovato nuovi titolari che all’inizio non aveva, i vari Juan Jesus, Raspadori e Gilmour che a inizio stagione venivano utilizzati poco. Ieri era decisiva la gara per il Napoli perciò la squadra è calata nella ripresa.

La gara di Bologna sarà determinante, se il Napoli vince allora le probabilità aumentano perchè poi l’Inter per me passa anche il turno col Bayern. Dobbiamo sperare che l’Inter vada in finale di Champions. Poi l’Inter pure avrà la trasferta di Bologna che fu impegnativa qualche anno fa con l’errore di Radu. La priorità dell’Inter è vincere la Champions League e può farcela. Modulo del Napoli? Per me dev’essere il 4-3-3. Neres è in discrete condizioni e quindi Conte continuerà col 4-3-3”.