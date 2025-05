Conte sulle pressioni: “Obiettivo Champions già raggiunto, ora vediamo quanto fastidio diamo”

Vigilia piena di tensione, c'è anche un filo di preoccupazione o c'è la normalità? E' una delle domande poste ad Antonio Conte oggi in conferenza stampa. Di seguito la risposta del tecnico azzurro: "No, normalità no, stai arrivando alla fine della stagione ed hai la fortuna di giocare per qualcosa di importante. Tutti arrivano alla fine della stagione, poi bisogna vedere come, cosa ti stai giocando, che stagione hai avuto. Non possiamo definirlo un finale normale, ma all'insegna di un obiettivo che sicuramente non era nelle nostre menti. Il nostro obiettivo l'abbiamo già raggiunto, più di uno, tornare in Champions e togliere un posto a chi l'anno scorso si era qualificato e squadre che ci avevano distanziato di 15 punti minimo, senza contare l'Inter a 41.

Sicuramente quell'obiettivo è stato raggiunto, poi l'altro era dare fastidio e pure quello è stato raggiunto ed ora resta da vedere quanto fastidio vogliamo dare. Sono pressioni, stress, che ci siamo meritato, non possiamo dire che è tutto normale, solo chi non si è mai giocato niente può pensare che non ci sia coinvolgimento emotivo, passionale, c'è un po' di tutto e dovremo essere bravi a gestire. Preoccupazione? Non la chiamo neanche così, c'è l'imponderabile, tu prepari tutto nella maniera migliore possibile e poi però c'è l'imponderabilità, c'è il difensore del Genoa che intercetta la palla e si sgancia senza motivo e va in area nostra, un cross e di testa ti fa gol. Fa parte dell'imponderabile, in positivo ed in negativo, speriamo possa girare anche a favore nostro".