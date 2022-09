Bagni: "Col Liverpool gara equilibrata, sono convinto che il Napoli passerà il turno”

"E’ un girone nel quale il Napoli può arrivare primo come quarto, perché è molto equilibrato".

Nel corso de la trasmissione di 'Si Gonfia la Rete' su Tele A, l'ex azzurro Salvatore Bagni ha parlato di Napoli-Liverpool: "Mi aspetto una partita più equilibrata di quanto si possa pensare. E’ un girone nel quale il Napoli può arrivare primo come quarto, perché è molto equilibrato. E’ ovvio che il pronostico da come favorito del gruppo il Liverpool, anche se quest’anno non è la squadra che conoscevamo. Ha avuto qualche infortunio e recuperato alcuni giocatori. Il Napoli se la giocherà fino alla fine e sono convinto che passerà il turno”.