Bagni: "Contro il Sassuolo al Napoli è mancata la forza fisica e mentale"

Nel corso della trasmissione si 'Gonfia la Rete', l'ex calciatore Salvatore Bagni ha parlato ai microfoni di Tele A: "Per mantenere quattro punte là davanti devi stare sempre in ottime condizioni. Contro una squadra come il Sassuolo, che palleggia molto bene ma che rischia anche così tanto, il Napoli avrebbe dovuto costringerla a rimanere nella propria metà campo. Infatti giocando in questo modo, avrebbe costretto il Sassuolo a commettere molti altri errori rispetto a quelli già commessi, ma nel Napoli non c'era la forza. Gli azzurri erano molto in ritardo su la palla che viaggiava, gli uomini di De Zerbi sono stati bravi a palleggiare ma avevano tutto il tempo di pensare. Era un vantaggio per il Napoli quel tipo di gioco, ma la squadra di Gattuso non è stata capace fisicamente e mentalmente di andare a rubare quel pallone ed inoltre ha sprecato inizialmente delle occasioni per chiudere subito la partita. Tra l'altro così come l'AZ il Sassuolo ha creato pochissime occasioni da gol, oltre al tiro di Boga non ne ricordo nessuna".