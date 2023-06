Bagni: "Credo che ADL stia pensando a un profilo internazionale"

Salvatore Bagni è stato una colonna del Napoli che nel 1987 vinse il primo scudetto e ha parlato a La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

Salvatore Bagni è stato una colonna del Napoli che nel 1987 vinse il primo scudetto e ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Nuovo allenatore? Per quanto al Psg le cose non siano andate particolarmente bene, dico Galtier. Credo che De Laurentiis stia cercando un profilo internazionale".

Si parla molto di Italiano.

"Se non sarà possibile arrivare a quel tipo di tecnico, Italiano sarebbe il più adeguato. Ma non è facile arrivare sulla panchina dei campioni, la città avrà aspettative altissime. Non ha esperienza a certi livelli? La finale di Conference League è stato un ottimo risultato".