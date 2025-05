Bagni esalta Frattesi che piace al Napoli: "E' dinamite, visto cosa fa quando entra?"

Salvatore Bagni, interpellato dalla Gazzetta dello Sport, ha espresso la sua ammirazione per l'atteggiamento di Davide Frattesi, descrivendo il "casino" positivo che crea quando entra in campo e la sua capacità di spaccare le partite con la sua energia. Ha notato come i compagni gli vogliano bene, testimoniato dai loro abbracci, e come abbia fornito un valido contributo nel percorso dell'Inter verso la finale di Champions League contro Bayern e Barcellona, definendolo un valore aggiunto e sottolineando il suo modo di entrare in campo e di fare di tutto per mettersi in mostra.

L’Inter ha fatto bene a tenerlo, quindi?

"Certo. È un giocatore elettrico, dinamite pura in campo. Lui sa che è un’alternativa, ormai l’ha accettato, e quando entra vuole dimostrare di poter giocare dall’inizio. Poi è chiaro, coi mostri sacri come Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan è difficile trovare spazio, ma non avrebbe avuto senso cederlo in prestito a gennaio. Tenerlo è stata la scelta migliore".

E in estate, secondo lei, cosa succede?

"Non so se accetterà un’altra volta il ruolo di seconda linea. In Italia può giocare ovunque, farebbe comodo anche in Premier League. Nessuno ha i suoi tempi di inserimento. Inoltre, conosce bene i suoi compagni e sfrutta le loro caratteristiche. La sua positività è contagiosa. Dalla metà campo in su è letale".