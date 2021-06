Bagni: "Fabian? Non ha giocato la prima da titolare all'Europeo e questo può incidere"

L'ex azzurro Salvatore Bagni ha affrontato il tema mercato in un'intervista a Repubblica parlando del futuro di Fabian: "Il Napoli vuole tanti soldi. Non ha giocato la prima partita della Spagna da titolare e questo può fare la differenza. Essere protagonista con la nazionale aumenterebbe il suo appeal. Certo 50 milioni sono tanti... Finora il presidente De Laurentiis ha sempre preso tutti i soldi che ha chiesto, magari inserendo diversi bonus nelle trattative. Se ci riuscisse, sarei contento per il Napoli ma mi meraviglierei, visto il momento".