Bagni: "Kvara il colpo più eclatante degli ultimi 20 anni, e mi sto tenendo basso"

Roma-Napoli è anche (e soprattutto) la sfida tra i due tecnici, che Salvatore Bagni incensa così in un'intervista concessa ai colleghi del Corriere dello Sport: "Io amo Mou, ma da sempre, da quando lo conobbi nel sottopasso di San Siro, dove portai mio figlio Gianluca, tifoso dell’Inter, per una foto con lui. Ditemi: c’è un altro tecnico che sarebbe stato capace di riempire l’Olimpico così come ha fatto lui? E quanto a Spalletti, come si può non riconoscergli il merito di avere creato qualcosa che rappresenta in assoluto un capolavoro calcistico?".

Ma l'ex attaccante dispensa elogi in particolare per una delle nuove stelle dei campani: "Kvaratskhelia è il colpo più eclatante degli ultimi venti anni, ma mi sto tenendo basso. Dieci milioni sono niente per un talento del genere. Kvara non si annulla, si può tentare di limitare. Ha avuto la capacità di sorprenderci subito, senza aver bisogno del periodo di ambientamento. E se al primo anno ti sta facendo tutto questo, al secondo cosa combinerà?".