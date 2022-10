Bagni: "Kvaratskhelia come Maradona? Non esageriamo, Diego faceva un altro sport"

In un'intervista rilasciata a Il Messaggero, in vista della partita tra Roma e Napoli di domenica, Salvatore Bagni, ex giocatore azzurro, ha parlato anche di Kvaratskhelia

In un'intervista rilasciata a Il Messaggero, in vista della partita tra Roma e Napoli di domenica, Salvatore Bagni, ex giocatore azzurro, ha parlato anche di Kvaratskhelia, vero protagonista in questa prima parte di stagione: "Lo seguo da quando aveva 15 anni. Ha avuto un impatto devastante, non fa mai cose banali, sempre la giocata utile. Si diverte, sembra che giochi per strada con gli amici. Calciatore serio. Avevo solo il dubbio che potesse faticare a sostituire un simbolo come Insigne, invece nulla. Mi ha smentito. Lui come Maradona? Non esageriamo. Diego faceva un altro gioco, un altro sport".