Bagni: "Kvaratskhelia piace a tutti, è sia fisico che tecnico ma soprattutto è libero di testa"

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’ex giocatore del Napoli Salvatore Bagni

TuttoNapoli.net

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’ex giocatore del Napoli Salvatore Bagni: “Episodi di razzismo a Napoli? Si vede che è gente che non vive la realtà di Napoli, città meno razzista d’Italia. Se ci fossero stati questi episodi, Koulibaly avrebbe messo le cose in chiaro.

Non bisogna dare importanza a gente che non conosce certe realtà, non bisogna neanche ascoltarli. So che per Mertens, oltre l’Italia, ci sono altri paesi interessati. Più passa il tempo e più i procuratori si muovono per non farsi trovare impreparati, ed è giusto così. Mi dispiacerebbe molto. Si vince con i giocatori più forti, con quelli completi, e quelli che abbiamo noi e che sembra vadano via sono i più forti. Se l’anno scorso l’obiettivo era il quarto posto, con quei giocatori, è ovvio che l’anno prossimo sarà difficile raggiungere lo scudetto.

Kvaratskhelia è un giocatore che piace a tutti, è sia fisico che tecnico ma soprattutto è libero di testa. Bisogna vedere quando arriva a Napoli, anche se tutt’ora sta giocando a livello internazionale. Aspetterei per giudicarlo e per farlo giocare titolare, ma comunque per il prezzo pagato è stato un grande affare. Sportiello mi piace, però prenderei più Sirigu come secondo di Meret. Io sono convinto che rimarrà Meret con uno di esperienza dietro, che potrebbe essere Sirigu".