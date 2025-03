Bagni: "Maradona sapeva che alcol e droga l'avrebbero distrutto, provai ad aiutarlo"

"Diego mi amava, ero l'unico che gli diceva certe cose". Parla così Salvatore Bagni, ex compagno del Pibe de Oro, mentre è in corso il processo per la morte. A Il Giornale l'ex Napoli ha spiegato che non sta seguendo le ultime vicende: "Mi farebbe troppo soffrire farlo. L'immagine di Maradona che conservo nel cuore è diversa. Nel 2005 lo ospitai a lungo nella mia casa di Cesenatico. In breve tornò in forma e i problemi di dipendenza sembravano superati".

Purtroppo però non era così. "Diego aveva bisogno di qualcuno capace di intervenire quando le crisi di astinenza diventavano dolorose e lui ricadeva in tentazione. Per uno come Diego condurre una vita normale era impossibile. La pressione lo ha schiacciato. Nei mesi in cui è stato nostro ospite, faceva una vita serena. La mattina alle 7 andavo a svegliarlo e andavamo insieme alla Scuola Calcio Maradona dove insegnava ai bambini tornando lui stesso un bambino...".

Quando tornò in Argentina ricominciarono i guai. "Diego sapeva che alcol e droga lo avrebbero distrutto. Io ho fatto il possibile per aiutarlo. Ancora oggi c’è un legame forte con la sua famiglia. E l’eco delle parole di Diego: 'Salvatore, mio hermano'. Ma vi rendete conto? Maradona che scrive a me che 'sono il più grande'. Grazie Diego, ti vorrò sempre bene".