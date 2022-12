Bagni: "Nessun rinforzo a gennaio, quanto giocherebbe l’alternativa di un robot?

"Bisogna preservare gli ottimi equilibri acquisiti. Per sostituire Lobotka c’è Demme, diverso come caratteristiche, ma va bene".

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Napoli Salvatore Bagni parla così della lotta Scudetto in Serie A: “ Non ho difficoltà ad affermare che gli azzurri vinceranno lo scudetto e anche con più degli otto punti di vantaggio attuali.

Se alla ripresa vedremo lo stesso Napoli? Certo. E a parte le speranze di chi insegue, mi devono spiegare perché non dovrebbe essere così. La squadra di Spalletti ha giocato con grande continuità in Italia e in Europa, dando spettacolo e meritandosi tutte le vittorie che ha conquistato. Se dopo le prime quattro di gennaio, alla fine dell’andata, conserverà 8 punti di vantaggio per me sarà fatta. Anche perché le avversarie si concentreranno sul resto.

Se servono rinforzi sul mercato? A mio modesto parere no. Bisogna preservare gli ottimi equilibri acquisiti. Per sostituire Lobotka c’è Demme, diverso come caratteristiche, ma va bene. E quanto giocherebbe l’alternativa di un robot come Di Lorenzo? E allora meglio non toccar nulla. Anche in porta”.