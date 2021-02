Bagni su Gattuso: "L'unico al mondo che ha risposto alla società"

Nel corso di 'Si gonfia la rete' su Tele A, l'ex azzurro e intermediario Salvatore Bagni ha parlato di Rino Gattuso: “È l’unico allenatore nel mondo che ha messo in piazza la situazione, dicendo le cose che sono accadute e rispondendo alla società. Lui si diverte ad essere una persona seria, i comunicati non gli interessano. Non si può costruire e poi distruggere. A Napoli si costruisce un bel giocattolo con allenatori importanti e poi ad un certo punto, non si sa perché, si distrugge. Penso che nella sua testa Gattuso non ha voluto dare ragione alla società, lasciando lo stipendio come ha fatto già a casa sua al Milan. Gattuso non cerca alibi, piuttosto che vincere la Champions League sceglie la propria dignità”.