Baiano: "Ancelotti riparte con il lavoro ben fatto dello scorso anno. Icardi? A Napoli di corsa..."

Ciccio Baiano, ex attaccante del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Finalmente sono finite le chiacchiere, non quelle del calciomercato per le quali bisognerà aspettare, ma è iniziato il campionato ed ora si fa sul serio. Ci sono state le conferme di Napoli e Juventus. Il Napoli parte già con un lavoro ben fatto dallo scorso anno con lo stesso allenatore, i più forti sono rimasti e sono arrivati giocatori molto importanti. Cosa consiglierei ad Icardi? Di andare a Napoli, non con l'aereo ma di corsa! Se va male con il Napoli farebbe 20 gol, è un finalizzatore eccezionale".