Baiano avverte: "Paradosso per il Napoli riprendere Duvàn, è il primo anno che segna tanti gol..."

Ciccio Baiano, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sul mercato ed il momento in casa Napoli: "Non so cosa cerca il Napoli in attacco, se Ancelotti vuole una prima punta vera oppure un trequartista. James Rodriguez al Bayern Monaco ha fatto cose eccezionali e il suo ingaggio è elevato perchè parliamo di un calciatore acquistato ad una cifra non inferiore a 70 milioni.

Fossi nel Napoli prenderei Icardi, non perchè Zapata non è adatto, ma perchè sarebbe un paradosso comprare un attaccante a 50 milioni dopo averlo venduto a 20 milioni. E' il primo anno che Zapata segna tanti gol e può essere che negli anni continuerà a segnare anche di più, ma è anche possibile che ne segni 10 a campionato, come ha fatto finora. Icardi, invece, ti garantisce almeno 20 gol".