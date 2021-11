Baiano: "Con la Coppa d'Africa il vero problema del Napoli sarà in difesa"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'allenatore ed ex attaccante Francesco Baiano: “Insigne titolare giovedì? A Varsavia è una partita importante per la classifica bisogna vedere le condizioni di Insigne, se ci sarà anche il minimo rischio non lo farei giocare. La partita è tutta un’altra storia rispetto agli allenamenti.

Si sente l'assenza di Osimhen? Giocare con Mertens cambia totalmente, è palese quando la palla arriva sugli esterni difficilmente si mette in mezzo. Con Osimhen e Petagna cambia totalmente il gioco e poi Mertens non è ancora al 100%. Per il Napoli non è un problema giocare palla a terra, ma Osimhen ti dà tante altre soluzioni.

A gennaio le assenze per la Coppa d’Africa si faranno sentire? A centrocampo ci sono Demme e Lobotka e il Napoli sarà abbastanza coperto. Certo verrà a mancare la forza e la fisicità di Anguissa, ma magari avrai più rapidità. Il problema è in difesa con l’assenza di Koulibaly, sicuramente giocherà Manolas. Il problema lì non è fisico, ma mentale. Il greco, infatti, in estate voleva tornare a casa e non è detto che lo stesso problema non si possa riproporre a gennaio”.