Baiano: "La squadra ha perso certezze, alcune sostituzioni non le capisco"

Francesco Baiano, allenatore ed ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte

Francesco Baiano, allenatore ed ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte: “Non è solo un problema di conoscenza tra mister Garcia e squadra. Garcia aveva trovato una macchina perfetta, doveva limitarsi a far giocare la squadra come era abituata a fare per poi aggiungere modifiche nel corso del tempo. La squadra ora ha perso certezze, mi auguro le ritrovi il prima possibile. Ci sono sostituzioni che non capisco, come non capisco la scelta di non lasciare l’impostazione del gioco a Lobotka. Il Napoli con Spalletti andava a prendere gli avversari nella propria metà campo, ora tende ad aspettarli. Ora il Napoli è un ibrido: i giocatori vorrebbero replicare il gioco straordinario dello scorso anno, l’allenatore invece ha la propensione a cambiare.

Questo porta un’incomprensione tra le parti. Ballottaggio Zielinski-Raspadori per il Braga? Io penso giochi Zielinski. Per Raspadori occorre un discorso a parte: si deve trovare per lui una collocazione ideale. Lui vuole giocare da attaccante, è lì che diventa più pericoloso. Ciononostante, lo si schiera in altri ruoli, preferibilmente esterno”.