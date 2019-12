Baiano: "Napoli motivato solo in Champions, 4 punti col Liverpool e poi è settimo..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex azzurro ed allenatore Ciccio Baiano per analizzare il momento del Napoli: "Udine è sempre una trasferta difficile, poi conosciamo il momento del Napoli che non si riesce a ritrovare se non in Champions. In campionato ora bisogna scalare una montagna. E' difficile capire la differenza di rendimento tra Champions e campionato, evidentemente hanno dato più importanza all'Europa ma non è così e forse hanno solo trovato più motivazioni per un discorso anche di visibilità. Hanno fatto 4 punti col Liverpool campione d'Europa, tra le prime 3 al mondo, non può avere una classifica così. Poi mettiamoci anche gli episodi, non so quanti pali abbiano colpito..."