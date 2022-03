Baiano: “Napoli senza personalità? I tanti esperti smentiti dopo Verona”

"La cosa che dispiace è che ogni volta che perde il Napoli la colpa è di Insigne e si dice che questa squadra non ha personalità".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante di Napoli e Fiorentina, Ciccio Baiano, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Al Napoli ero un ragazzino di 17 anni e mi sono trovato in gruppo di fenomeni che mi hanno fatto sentire sempre uno di loro e non un giovane della Primavera.

Il Napoli ha dimostrato la personalità? Dopo la partita col Milan tanti esperti di calcio avevano detto che era una squadra senza personalità e dopo una settimana sono stati subito smentiti. Questa squadra è costruita per vincere, il problema è che a vincere è una sola squadra. Spalletti che è un grande allenatore, dal primo momento che è arrivato a Napoli ha sempre ritenuto il Napoli una squadra forte. La cosa che dispiace è che ogni volta che perde il Napoli la colpa è di Insigne e si dice che questa squadra non ha personalità. Invece ci sono giocatori che la personalità la mettono nello spogliatoio quando c’è da parlare, non la si dimostra sbraitando in campo.

Insigne protagonista del finale di stagione? Mi auguro per Lorenzo che se davvero fosse l’anno del Napoli che realizzasse il gol scudetto. Il Napoli può farcela, ci sono tre squadre e mezzo, perché la Juve ha ancora la possibilità di rientrare domenica battendo l’Inter”.