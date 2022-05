Baiano promuove Spalletti: "Giusto ripartire da lui nonostante gli inspiegabili stop alla fine"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Ciccio Baiano ha parlato anche del Napoli e da ex partenopeo ha detto

TuttoNapoli.net

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Ciccio Baiano ha parlato anche del Napoli e da ex partenopeo ha detto: "E' giusto ripartire da Spalletti. La società gli aveva chiesto di portare la squadra in Champions. Certo c'era la speranza di lottare fino alla fine per lo scudetto, la squadra si è fermata all'improvviso perdendo punti inspiegabili. Il calendario conta, ma i punti vanno conquistati sul campo". Su Sarri, suo vecchio tecnico, ha detto. "Alla fine ha raggiunto l'obiettivo importante dell'Europa League. La squadra per sei anni ha giocato nello stesso modo e lui ha cambiato radicalmente il modo di pensare calcio del gruppo. Ha fatto un grandissimo campionato cono i suoi ragazzi. E ha ottenuto il massimo"