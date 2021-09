Baiano: “Spalletti fa un calcio moderno, Osimhen può fare male al Leicester negli spazi”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Francesco Baiano, allenatore: “Spalletti fa un calcio vecchio ma efficace? Per me fa un calcio moderno, perché è un calcio di verticalizzazione, di attacchi agli spazi, non un calcio vecchio e di ragionamento. Il Liverpool per esempio gioca quasi con la stessa idea e filosofia di calcio del Foggia di Zeman, che lo faceva 30 anni fa. Le squadre inglesi quando giocano in casa vengono spinte ad attaccare dall’aiuto del pubblico, la mentalità è quella. Il Napoli può ripartire e con Osimhen può fare molto male se trova gli spazi. Va detto che Rodgers è molto molto bravo, sa bene che se lascia 50 metri di campo a Osimhen può andare incontro a brutte sorprese. Di certo però il Leicester gioca bene a calcio e sfrutta molto bene gli esterni così come Vardy lì davanti.

Tutti gli allenatori studiano le partite e sanno benissimo a cosa vanno incontro dando tanto campo a Osimhen. Mi auguro che domani avrà molti spazi anche se Rodgers è molto preparato. Al di là di Osimhen il Napoli deve fare una grande partita a livello tecnico. Specialmente nel possesso palla perché se perdi palla poi ti attaccano tutti gli spazi con giocatori molto veloci”.