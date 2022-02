Baiano su Spalletti: "Ha sempre creduto nella squadra senza farsi prendere dall'ansia"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'allenatore ed ex attaccante Francesco Baiano: “Osimhen o Mertens a Venezia dall’inizio? Chi gioca gioca per il Napoli va bene, sono due grandissimi giocatori che hanno caratteristiche diverse ma che sono comunque l’elite. Non penso che il Venezia faccia una partita all’arrembaggio, quindi all’inizio non ci saranno molti spazi e per questi farei partire dal 1’ Mertens. Poi una volta sbloccata la partita con gli spazi che si apriranno metterei Osimhen che potrebbe andare a nozze in quella situazione.

Napoli poco attivo sul mercato? Il Napoli deve solo recuperare i giocatori migliori, non aveva la necessità di andare sul mercato. Poi per migliorare quella squadra ci vogliono tanti soldi, quindi mi tengo quelli che già ho. Il Napoli ha steccato un po’ di partite non solo perché mancavano i giocatori per la Coppa d’Africa, ma perché c’erano tanti calciatori fuori. La squadra di Spalletti ha dimostrato che quando ha giocato al completo di fare un bellissimo calcio e ottimi risultati.

Spalletti? All’inizio ha sempre creduto nel potenziale del Napoli, non si è fatto prendere dall’ansia quando ha avuto le assenze. Ha dato fiducia al gruppo, che ha creduto nell’allenatore e si rafforzato.

Elmas? Quando è stato chiamato in causa, nell’esigenze, ha ricoperto più ruoli occupando al buco che si era creato. Ha sempre fornito prestazioni importanti, quindi va dato gran merito a lui e anche all’allenatore che gli ha dato fiducia. Il tecnico si fida di te perché sei capace di far tutto, poi è normale che ti devi specializzare in un ruolo”.